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    Економіка та фінанси

    ПриватБанк оголосив про розпродаж заставного житло зі знижками і на «голландських» аукціонах

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    У Приватбанку сподіваються, що зниження цін на нерухомість прискорить її реалізацію - ПриватБанк оголосив про розпродаж заставного житло зі знижками і на «голландських» аукціонах
    У Приватбанку сподіваються, що зниження цін на нерухомість прискорить її реалізацію

    Фінансова установа знизить початкові ціни продажу на власні об’єкти нерухомого майна - квартири, нежитлові приміщення, паркувальні майданчики - майже в усіх регіонах України

    ПриватБанк оголосив з початку серпня сезон продажу нерухомості за доступними цінами. Про це повідомляє пресслужба банку.

    Зазначається, що банк знизить початкові ціни продажу на власні об’єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркувальні майданчики майже в усіх регіонах України), що виставлено на реалізацію на електронних торгових майданчиках LOT.PB та ДП СЕТАМ.

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    «Зниження цін на нерухомість відповідно до ухваленого правлінням банку рішення заплановано на велику кількість об’єктів, що не використовуються в операційній діяльності банку», - поінформували у фінансовій організації.

    У Приватбанку сподіваються, що зниження цін на нерухомість прискорить її реалізацію.

    Як повідомили у банку, крім традиційних продажів, також планується здійснювати продаж нерухомості із застосуванням механізму «голландських» аукціонів, що передбачають зниження ціни продажу під час торгів.

    «Найближчим часом такі аукціони відбудуться щодо об’єктів, погоджених правлінням банку», - йдеться у повідомленні банку.

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