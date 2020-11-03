Приватбанк списав 3,2 мільярда проблемних кредитів, пов'язаних з ексвласниками

На кінець вересня 2020 року загальний обсяг кредитного портфеля, який банк пов'язує з попередніми акціонерами, склав 217,3 млрд грн

Державний Приватбанк списав кредити, які пов'язують з колишніми акціонерами, на 3,2 млрд грн.

Про це пише Finbalance з посиланням на звіт банку.

За даними Приватбанку, в третьому кварталі він списав кредити, які пов'язує з ексакціонерами, на 3,16 млрд грн. За 2019 рік — лише на 3 млн грн.

На кінець вересня 2020 року загальний обсяг кредитного портфеля, який банк пов'язує з попередніми акціонерами, склав 217,3 млрд грн.

Раніше Приватбанк зазначав, що «цей портфель має загальні показники кредитного ризику незалежно від класифікації по галузі економіки та напрямами комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів».

У вересні цього року Рада з фінстабільності схвалила розроблені державними банками плани, які передбачають скорочення їхніх портфелів непрацюючих кредитів на 305 млрд грн протягом трьох років.

Знизити рівень NPL, накопичених на балансах держбанків, планують за рахунок: