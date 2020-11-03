  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Приватбанк списав 3,2 мільярда проблемних кредитів, пов'язаних з ексвласниками

    • Розсилка
    Приватбанк списав 3,2 мільярда проблемних кредитів, пов'язаних з ексвласниками

    На кінець вересня 2020 року загальний обсяг кредитного портфеля, який банк пов'язує з попередніми акціонерами, склав 217,3 млрд грн

    Державний Приватбанк списав кредити, які пов'язують з колишніми акціонерами, на 3,2 млрд грн.

    Про це пише Finbalance з посиланням на звіт банку.

    За даними Приватбанку, в третьому кварталі він списав кредити, які пов'язує з ексакціонерами, на 3,16 млрд грн. За 2019 рік — лише на 3 млн грн.

    На кінець вересня 2020 року загальний обсяг кредитного портфеля, який банк пов'язує з попередніми акціонерами, склав 217,3 млрд грн.

    Раніше Приватбанк зазначав, що «цей портфель має загальні показники кредитного ризику незалежно від класифікації по галузі економіки та напрямами комерційної діяльності на дату видачі таких кредитів».

    У вересні цього року Рада з фінстабільності схвалила розроблені державними банками плани, які передбачають скорочення їхніх портфелів непрацюючих кредитів на 305 млрд грн протягом трьох років.

    Знизити рівень NPL, накопичених на балансах держбанків, планують за рахунок:

    • списання з балансу проблемних кредитів, зарезервованих на 100%. Водночас банки продовжать роботу зі стягнення з боржників;
    • реструктуризації життєздатних кредитів;
    • стягнення заставного майна з подальшою його реалізацією;
    • продаж або переуступки прав вимоги за проблемними портфелями.
    банки Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies