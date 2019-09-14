«ПриватБанк» запустив унікальну функцію оплати в інтернет-магазинах



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Нова функція «24pay» передбачає оплату товарів та послуг у 2 кліки

Державний «ПриватБанк» анонсував вихід нової функції оплати товарів та послуг в інтернет-магазинах, яка не передбачає введення номеру карти та інших реквізитів при здійсненні перерахунку коштів.

Про це повідомила прес-секретарка «ПриватБанку» Інна Музичук.

Зазначається, що нова функція «24pay» передбачає оплату товарів та послуг у 2 кліки.

Так, для здійснення оплати за допомогою нової функції покупцю потрібно буде обрати відповідну опцію оплати в інтернет-магазині, а після цього підтвердити оплату у своєму мобільному пристрої.

У банку зазначають, що нова технологія оплати є унікальною у світі. Невдовзі вона має запрацювати на низці інтернет-магазинів України та у їхніх мобільних додатках.

Нагадаємо, 13 вересня у роботі «ПриватБанку» стався збій, зокрема в «Приват24» спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах. На той момент у банку рекомендували не повторювати операцій і очікувати усунення труднощів, а також обіцяли вирішити проблему до 22:00.