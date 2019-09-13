ПриватБанк пережив масштабний збій



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Технічні служби ПриватБанку відновлюють стабільну роботу процессингу

В ПриватБанку заявили, що виник технічний збій, але наразі його вже усунули

Увечері 13 вересня виникли проблеми в роботі терміналів ПриватБанку в супермаркетах та рітейл-мережах, а також збій у роботі додатку «Приват24».

У пресслужбі ПриватБанку заявили про технічний збій, який наразі вже усунули.

Проте проблеми з оплатою у терміналах ще можуть виникати у зв’язку з тим, що під час збою накопичилась черга із запитів.

Станом на 20:00 у банку пообіцяли, що за півгодини-годину термінали та «Приват24» працюватимуть без збоїв.

Прессекретар ПриватБанку Інна Музичук заявила про форсмажорну ситуацію.

«Вже знайшли, виправили, полагодили, зараз все буде працювати коректно. Це дійсно форсмажорна ситуація, але вже все під контролем», - написала Музичук у Facebook.

За її словами, технічні служби ПриватБанку відновлюють стабільну роботу процессингу.

«Відновлення роботи процесингу після аварійного збою відбудеться протягом години. Технічні служби банку проводять комплекс заходів для повного відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій», - повідомила Музичук.

Нагадаємо, 11 вересня в головний офіс ПриватБанку в Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпра. Ухвалу суду було видано в понеділок, 9 вересня, підставою стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень під час укладення договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими та консалтинговими компаніями.

Джерело: Громадське