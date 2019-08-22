  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Приватний чеський перевізник планує запустити прямий потяг в Україну

    • Розсилка
    Потяг відправлятиметься один раз на день в кожному з напрямків. З Праги він виїжджатиме о 22:10 і прибуватиме до Мостиської о 9:30 - Приватний чеський перевізник планує запустити прямий потяг в Україну
    Потяг відправлятиметься один раз на день в кожному з напрямків. З Праги він виїжджатиме о 22:10 і прибуватиме до Мостиської о 9:30

    Потяг курсуватиме з червня 2020 року за маршрутом Прага — Мостиська 2

    Приватний чеський оператор автобусних і залізничних перевезень RegioJet планує запустити прямий нічний потяг в Україну.

    Про це повідомляє ЦТС.

    Зазначається, що потяг курсуватиме з червня 2020 року за маршрутом Прага — Мостиська 2. 

    Читайте також

    Перевізник планує запустити комбінований маршрут. З Праги до Мостиської ходитиме нічний поїзд, а з Мостиської до Львова пасажири зможуть дістатися автобусом.

    Потяг відправлятиметься один раз на день в кожному з напрямків. З Праги він виїжджатиме о 22:10 і прибуватиме до Мостиської о 9:30.

     Планується, що потяг буде зупинятися в Чехії в Пардубіце, Забржегу, Оломоуці та в Польщі у Кракові й Жешуві.

    Відзначимо, що колія європейського стандарту 1435 мм заходить у Львівській області до станції Мостиська 1 (наступна після станції Мостиська 2). Саме цим і обумовлений вибір кінцевої точки маршруту майбутнього поїзда в Україну.

    Нагадаємо, потяг Київ-Варшава увійшов до списку CNN «Найкращі нічні поїзди Європи».

    Читайте також
    Чехія потяг залізниця Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ