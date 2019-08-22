Приватний чеський перевізник планує запустити прямий потяг в Україну



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Потяг відправлятиметься один раз на день в кожному з напрямків. З Праги він виїжджатиме о 22:10 і прибуватиме до Мостиської о 9:30

Потяг курсуватиме з червня 2020 року за маршрутом Прага — Мостиська 2

Приватний чеський оператор автобусних і залізничних перевезень RegioJet планує запустити прямий нічний потяг в Україну.

Про це повідомляє ЦТС.

Зазначається, що потяг курсуватиме з червня 2020 року за маршрутом Прага — Мостиська 2.

Перевізник планує запустити комбінований маршрут. З Праги до Мостиської ходитиме нічний поїзд, а з Мостиської до Львова пасажири зможуть дістатися автобусом.

Потяг відправлятиметься один раз на день в кожному з напрямків. З Праги він виїжджатиме о 22:10 і прибуватиме до Мостиської о 9:30.

Планується, що потяг буде зупинятися в Чехії в Пардубіце, Забржегу, Оломоуці та в Польщі у Кракові й Жешуві.

Відзначимо, що колія європейського стандарту 1435 мм заходить у Львівській області до станції Мостиська 1 (наступна після станції Мостиська 2). Саме цим і обумовлений вибір кінцевої точки маршруту майбутнього поїзда в Україну.

Нагадаємо, потяг Київ-Варшава увійшов до списку CNN «Найкращі нічні поїзди Європи».