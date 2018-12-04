Профільний комітет проголосував за впровадження зелених аукціонів з 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комітет також ухвалив рішення про зниження зелених тарифів з 2020 року для сонячних електростанцій на 25%, для вітрових станцій на 10%

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданні 4 грудня проголосував за внесення на розгляд парламенту законопроекту щодо впровадження нової системи підтримки відновлюваної енергетики. За відповідне рішення проголосували депутати комітету під час затвердження основних положень законопроекту №8449.

Даним законопроектом передбачено впровадження «зелених» аукціонів з 1 січня 2020 року (після запуску нового ринку електроенергії), а пілотні аукціони відбудуться вже в 2019 році. Комітет також ухвалив рішення про зниження зелених тарифів з 2020 року для сонячних електростанцій на 25%, для вітрових станцій на 10%, щоб зменшити витрати споживачів на покупку електроенергії.

Як зазначили депутати, впровадження аукціонів дозволить знизити ціни на зелену електроенергію завдяки запуску механізму конкуренції. Він передбачає, що виробники будуть пропонувати найменшу ціну за зелену електроенергію і конкурувати між собою. На думку парламентаріїв, з розглядом цього законопроекту в парламенті затягувати не можна, оскільки це негативно відбивається на подальшому розвитку зеленої енергетики в Україні.

«У нас було проведено багато роботи щодо законопроекту... Я витратив на нього півроку. Якщо ми не приймемо по ньому рішення найближчим часом, то потім його будемо розглядати в січні, лютому або навіть після президентських виборів», - зазначив в.о. голови комітету ПЕК Олександр Домбровський.

Як відомо, даний законопроект підтримують найбільші галузеві об'єднання та міжнародні фінансові інституції.

Як повідомлялося, в Україні діють «зелені» тарифи, які стимулюють виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні. Вони встановлені в євро і діють на період до 2030 року.

За інформацією Держенергоефективності, на 1 жовтня 2019 року в Україні налічується 1925 МВт «зелених» потужностей - з них - 57% припадає на сонячні електростанції, 27 вітрові станції.