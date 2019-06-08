Програмою «теплі кредити» скористалися майже 600 тис. родин



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Запуск роботи Фонду енергоефективності забезпечить зовсім інший рівень здійснення енергомодернізації житла, зазначили у Кабміні

За час роботи програми «теплі кредити» нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Її учасники можуть отримати компенсацію 35% вартості товарів і матеріалів, які вони використовували для утеплення і модернізації житла.

Про це розповів у статті «Кінець епохи енергомарнотратства» журналу «Фокус» віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Такі програми – важлива складова боротьби за оптимізацію енерговитрат, але системний підхід до вирішення цього питання вони не забезпечують. В результаті держава не може оцінити – яка економія, отримана на виході. Запуск роботи Фонду енергоефективності забезпечить зовсім інший рівень здійснення енергомодернізації житла. Він є ключовим інструментом для успішної реалізації реформи енергоефективності в країні», – зазначив Зубко.

Фонд буде надавати не тільки кошти, а й технічні рішення для тепломодернізації. Програма «теплі кредити» поряд з більш дрібними проектами буде підтримувати приватний сектор, а клієнтами Фонду енергоефективності, який охопить масштабні проекти теплової модернізації, стануть багатоповерхові будинки, точніше ОСББ. Для 15 з них вже стартували пілотні проекти, які дозволять протестувати процедури для всіх учасників процесу – Фонду, банків і ОСББ. Їх загальне фінансування становить близько 40 млн грн. Він наголосив, що у перспективі Фонд зможе обробляти від 3000 заявок на рік і навіть більше.

Також віцепрем’єр-міністр розповів, що модель роботи Фонду, всі його процедури, операційна діяльність, програми і продукти розроблені за участю представників Європейського Союзу і уряду Німеччини. Керувати ним буде IFC (Міжнародна фінансова корпорація). Це забезпечить високі стандарти управління Фондом, максимальну прозорість і ефективність його діяльності та унеможливить ймовірність найменших корупційних ризиків.

Фонд буде не тільки фінансувати, надавати технічні рішення і підтримувати їх впровадження, а й моніторитиме подальше споживання енергії в будинках. «Нам важливо проаналізувати, наскільки якісно був проведений енергоаудит будівлі, який був запропонований проект, скільки було витрачено грошей на його реалізацію і як швидко вони окупилися завдяки отриманій економії енергоресурсів.

У Європі практика видачі енергетичного сертифіката на будинок існує вже близько 40 років. І жодна угода купівлі-продажу житла в європейських країнах не проводиться без такого документа. В Україні почали це робити тільки в минулому році. Перші видані 150 енергетичних сертифікатів будівель показали, що вітчизняний житловий сектор знаходиться на найнижчій сходинці розвитку енергоефективності», – підкреслив урядовець.

Нагадаємо, у минулому році у Фонд з держбюджету надійшло 1,5 мільярда гривень. Ще 100 мільйонів євро на рахунок Мультидонорського трастового фонду надійшло від ЄС та Німеччини. Це кошти для грантового співфінансування разом з Фондом. Розмір основної частини гранту для пакета А «Легкий» – 40% від вартості енергоефективних заходів, для пакета В «Комплексний» – 50%. Усі 300 перших проектів отримають додатковий грант у сумі 20%. Також розглядається можливість виділення ще 20% від вартості всього проекту для ОСББ, у яких більше половини – одержувачі субсидій.