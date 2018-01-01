RAB-регулювання: радник міністра енергетики прокоментував плани НКРЕКП

Експерт розкритикував деякі плани НКРЕКП

Радник Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех виступає за однаковий розмір ставки доходності RAB-регулювання для старої та нової бази активів. На цьому експерт наголосив у інтерв’ю телеканалу NewsOne. На його думку, розроблена НКРЕКП методика передбачає різні механізми і величини врахування амортизаційних відрахувань.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Чех

Експерт розкритикував деякі плани НКРЕКП

Радник Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех виступає за однаковий розмір ставки доходності RAB-регулювання для старої та нової бази активів. На цьому експерт наголосив у інтерв’ю телеканалу NewsOne.

На його думку, розроблена НКРЕКП методика передбачає різні механізми і величини врахування амортизаційних відрахувань. Окрім того, наголосив Сергій Чех, «це доведена практика міжнародна». Оскільки Україна прагне інтегруватися в європейські ринки, щоби більше продавати чи купувати електричної енергії, «спосіб для окремих споживачів, фізичних осіб і юридичних, інтегруватися в ринок – це зберегти і розвивати наші мережі».

«Бо ми не зможемо отримати переваги відносно меню тарифного різноманіття, участі у виробництві електричної енергії, в господарствах у тому числі, електротранспорту і решти. Якщо мережі не будуть відповідати певним вимогам, це все буде поза нашим життям», - наголосив експерт.

Також Сергій Чех назвав критично достатньою запропоновану НКРЕКП ставку доходності RAB-регулювання у розмірі 12,5%. «Якщо вона буде меншою, то є спокуса отриманий прибуток вкласти в банки, в фінансові ринки. Там ставка рефінансування 16%. Але чи можна працювати на 12,5-13%? Так, можна», - зазначив експерт.

На його думку, перемагатимуть ті енергетичні компанії, які зможуть отримати додаткові бонуси, плюси від реалізації технічних рішень: «Скажімо, будь-який технічний проект, як, погане слово, освоювання коштів, все одно дасть 12%. Але якщо з розумом це зробити, ми зменшуємо втрати електричної енергії, витрати на покупку електричної енергії будуть зменшеними для конкретного ліцензіата».

Також, за словами Сергій Чеха, підприємство «може зосередити свою роботу на підвищенні автоматизації мереж, внаслідок чого в нього будуть менші затрати на паливо, експлуатацію механізмів. Зменшення може бути в кінцевому (результаті – ред.) оперативного персоналу. Тобто, додаткові бонуси або ефект мультиплікації, якщо цим будуть займатися свідомі кваліфіковані спеціалісти».

Довідка:

Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3,5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва і модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія тощо), та стимулювання ефективності витрат розподільчих компаній (постачальників).