Регіональна газова компанія вітає монетизацію субсидій



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У РГК вважають, що для ринку газу монетизація стане вільним від адміністративного впливу джерелом ліквідності

Монетизація - необхідна умова для формування повноцінного ринку газу, переконані в РГК

Монетизація субсидій стане важливим кроком для розвитку ринку газу в сегменті побутових споживачів. В руках населення з'явиться ресурс, що дозволить споживачу самостійно контролювати своєчасність і повноту оплати за комунальні послуги, а також стимулюватиме до економії енергоресурсів. Побутові споживачі зможуть вільно вибирати постачальників газу, що сприятиме зростанню конкуренції та розвитку газової галузі. Так оцінила рішення влади Регіональна газова компанія, що об'єднує більшість облгазів в Україні.

Оператори газотранспортних мереж тепер покладаються на високу відповідальність одержувачів субсидій і здатність правильно реалізувати можливості, що надає їм монетизація державної допомоги.

Для ринку газу монетизація стане вільним від адміністративного впливу джерелом ліквідності. Таким чином, будуть створені умови для залучення незалежних компаній в сегмент поставок газу населенню, що стимулюватиме конкуренцію, необхідну для розвитку нових сервісів. В цей час в Україні вже зареєстровано понад 400 постачальників газу.

У РГК сподіваються, що наступними кроками щодо лібералізації ринку газу стане створення незалежного Оператора ринку із залученням європейських партнерів. Це гарантує, що оператор буде рівновіддалений від усіх учасників і не залежимо від державного монополіста і найбільшого трейдера НАК «Нафтогаз України». Ми розраховуємо, що до кінця цього року будуть створені умови для рівного і вільного доступу для всіх без винятку постачальників до газу, видобутого державною компанією «Укргазвидобування». Це дозволить сформувати орієнтований на споживача ринок, підвищить його прозорість і конкурентність.

Довідка: Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, підконтрольна українському мільярдеру Дмитру Фірташу. Холдинг надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.