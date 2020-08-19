Регіональна Газова Компанія увійшла в Топ-10 кращих роботодавців України



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За даними журналу Топ-100, в Рейтинг роботодавців-2020 увійшло понад 140 компаній

19 серпня 2020 року, Київ. Регіональна Газова Компанія увійшла до складу провідної десятки Рейтингу роботодавців-2020 від журналу ТОП-100. Незалежне онлайн голосування, а також експерти та редколегія ТОП-100 дали високу оцінку системі навчальних програм і розвитку персоналу РГК, які стимулюють розвиток внутрішнього підприємництва і корпоративного лідерства.

За підсумками Рейтингу роботодавців-2020 РГК увійшла в ТОП-10 і отримала найвищу оцінку серед представників газового сектору, які подали заявку на конкурс. Лідируючі позиції на ринку праці РГК забезпечила за рахунок побудови власної корпоративної моделі розвитку людського капіталу - діє багаторівнева програма навчання і вдосконалення співробітників, заснована на принципах відкритості та інновацій.

Програма охоплює лінійний персонал, середню ланку управлінців і топ-менеджмент. Для цього створені два навчальних центри -в Харкові та Івано-Франківську. Також налагоджено співпрацю з провідними національними бізнесовими школами - КМБШ (Київ) і ЛБШ (Львів).

Модулі розвитку співробітників РГК побудовані на принципах case-study і micro learning. Теоретичний матеріал становить 60% занять, а решта 40% - це дискусії та практична обробка реальних кейсів. Особливий акцент зроблений на командній роботі співробітників по впровадженню проектів.

«За підсумками двох років роботи наших програм ми бачимо прогрес - співробітники отримують кар'єрне зростання, підвищують професіоналізм. Постійно вдосконалюючись, вони стають агентами змін в компанії», - сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту управління персоналом РГК.

Така стратегія кадрового розвитку отримала високу оцінку - Юлія Карбовська в цьому році також потрапила до списку кращих HR-директорів України - в рейтингу HRD вона увійшла в ТОП-30.

За даними журналу ТОП-100, в Рейтинг роботодавців - 2020 увійшло понад 140 компаній. Підсумок рейтингу сформований на підставі трьох оцінок: голосування читачів на сайті Delo.ua (20%), експертного журі (60%) і редколегії (20%).

Журнал ТОП-100 це серія авторитетних незалежних рейтингів різних сегментів українського ринку. Журнал видається з 1999 року, і за 20 років існування він завоював довіру українського бізнес-середовища.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.