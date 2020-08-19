Регіональна Газова Компанія увійшла в Топ-10 кращих роботодавців України
За даними журналу Топ-100, в Рейтинг роботодавців-2020 увійшло понад 140 компаній
19 серпня 2020 року, Київ. Регіональна Газова Компанія увійшла до складу провідної десятки Рейтингу роботодавців-2020 від журналу ТОП-100. Незалежне онлайн голосування, а також експерти та редколегія ТОП-100 дали високу оцінку системі навчальних програм і розвитку персоналу РГК, які стимулюють розвиток внутрішнього підприємництва і корпоративного лідерства.
За підсумками Рейтингу роботодавців-2020 РГК увійшла в ТОП-10 і отримала найвищу оцінку серед представників газового сектору, які подали заявку на конкурс. Лідируючі позиції на ринку праці РГК забезпечила за рахунок побудови власної корпоративної моделі розвитку людського капіталу - діє багаторівнева програма навчання і вдосконалення співробітників, заснована на принципах відкритості та інновацій.
Програма охоплює лінійний персонал, середню ланку управлінців і топ-менеджмент. Для цього створені два навчальних центри -в Харкові та Івано-Франківську. Також налагоджено співпрацю з провідними національними бізнесовими школами - КМБШ (Київ) і ЛБШ (Львів).
Модулі розвитку співробітників РГК побудовані на принципах case-study і micro learning. Теоретичний матеріал становить 60% занять, а решта 40% - це дискусії та практична обробка реальних кейсів. Особливий акцент зроблений на командній роботі співробітників по впровадженню проектів.
«За підсумками двох років роботи наших програм ми бачимо прогрес - співробітники отримують кар'єрне зростання, підвищують професіоналізм. Постійно вдосконалюючись, вони стають агентами змін в компанії», - сказала Юлія Карбовська, керівник департаменту управління персоналом РГК.
Така стратегія кадрового розвитку отримала високу оцінку - Юлія Карбовська в цьому році також потрапила до списку кращих HR-директорів України - в рейтингу HRD вона увійшла в ТОП-30.
За даними журналу ТОП-100, в Рейтинг роботодавців - 2020 увійшло понад 140 компаній. Підсумок рейтингу сформований на підставі трьох оцінок: голосування читачів на сайті Delo.ua (20%), експертного журі (60%) і редколегії (20%).
Журнал ТОП-100 це серія авторитетних незалежних рейтингів різних сегментів українського ринку. Журнал видається з 1999 року, і за 20 років існування він завоював довіру українського бізнес-середовища.