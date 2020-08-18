«Криворіжгаз» проводить підготовку газових мереж до осінньо-зимового сезону



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Внаслідок значного терміну експлуатації газорозподільних мереж Кривого Рогу та Криворізький району система потребує серйозних капіталовкладень

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ «Криворіжгаз» провели комплексне приладове обстеження 1 422 км газових мереж. Передбачені тарифом інвестиції покривають лише половину потреб мереж.

Протягом 2020 року фахівці АТ «Криворіжгаз» ліквідували майже 3800 витоків і модернізували / провели реконструкцію понад 2 км газових мереж. Так само здійснено капітальний ремонт 298 засувок і 11 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

«Оскільки газотранспортну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, що вимагають ремонту, щорічно зростає, тому, АТ «Криворіжгаз» продовжує модернізацію мереж для безперебійної і безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу», - зазначив директор технічний АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Внаслідок значного терміну експлуатації газорозподільних мереж міста Кривого Рогу та Криворізький району система потребує серйозних капіталовкладень. Сума необхідних інвестицій повинна складати 18 мільйонів гривень на рік. Однак коштів, виділених в тарифі, вистачає тільки на невідкладні ремонти та підтримання газових мереж в робочому стані. Це приблизно 50% від запланованих мінімальних потреб.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.