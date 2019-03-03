Регулятор Таїланду скоротив перелік дозволених криптовалют



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В даний час в Таїланді діють три ліцензовані криптобіржі і один брокер

Тайська комісія з цінних паперів (SEC) анонсувала список з 4 криптовалют, офіційно дозволених для використання.

Про це пише altstake.io з посиланням на регулятора.

SEC Таїланду оголосила, що тепер 4 криптовалюти можуть використовуватися для інвестування в ICO, а також в якості базової валюти в торгових парах.

У заяві говориться, що перегляд переліку дозволених криптовалют пов'язаний з динамікою їх використання в шахрайських схемах. Зокрема, з переліку були видалені Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC) і Litecoin (LTC).

Для інвестування в токени на території Таїланду тепер можна використовувати тільки біткоіни (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) і Stellar (XLM).

Проте, регулятор пояснив, що «затвердження даних криптовалют не робить їх законним платіжним засобом, який може бути використаний для оплати товарів і послуг».

В даний час в Таїланді діють три ліцензовані криптобіржі і один брокер.

Трьома затвердженими біржами є — Bitcoin Exchange (Bx), Bitkub Online (Bitkub) і Satang Corporation (Satang Pro). Єдиний схвалений брокер — Coins Th Co. Ltd.



