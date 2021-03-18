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    Економіка та фінанси

    Ресторатори вимагають від президента на Раді реформ розглянути вартість еквайрингу

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    &laquo;Через високі комісії по операціях, компанії не мотивовані використовувати електронні канали&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;зазначено у листі підприємців до президента.&nbsp; - Ресторатори вимагають від президента на Раді реформ розглянути вартість еквайрингу

    «Через високі комісії по операціях, компанії не мотивовані використовувати електронні канали», – зазначено у листі підприємців до президента. 

    Ресторатори наголошують, що вартість послуг еквайрингу у Європі є набагато нижчою, ніж в Україні

    Українська Ресторанна Асоціація звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути питання щодо законодавчого врегулювання розміру еквайрингу та міжбанківської комісії (інтерчейндж) на засіданні Національної Ради Реформ.

    Ресторатори вважають, що загальний розмір винагороди за послуги еквайрингу не повинен перевищувати 0,7%-1%.

    «Через високі комісії по операціях, компанії, особливо представники малого та середнього бізнесу, не мотивовані використовувати електронні канали. На сьогодні, послуги з інкасації в декілька разів є нижчими, ніж середня вартість безготівкової транзакції», – зазначено у листі підприємців до президента.

    АРУ наголосила на тому, що вартість послуг еквайрингу у Європі давно врегульована законодавчо і є набагато нижчою, ніж в Україні.

    «Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Mastercard, розмір комісії інтерчейндж в Україні може сягати до 2,4%, Водночас, такі ставки в Італії, Бельгії, Австрії, Франції, Німеччині тощо відповідають розміру, визначеному Регламентом та становлять від 0,2% до 0,3%», – йдеться у заяві рестораторів.

    Підприємці просять президента не лише підняти питання на засіданні Ради Реформ, а й підтримати законопроекти, які обмежують вартість послуг інтерчейнджу та комісійну винагороду за послуги еквайрингу. Зокрема, законопроєкти № 4178 та № 4178-1.

    Ресторатори переконані, що реалізація цих ініціатив сприятиме зменшенню долі готівкових розрахунків та, як наслідок, – розвитку економіки держави, а також дозволить бізнесу надавати належний сервіс клієнтам.

    Теги: Володимир Зеленський MasterCard послуги
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