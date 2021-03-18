«Путін – вбивця». Те, що не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ сказав Байден

Стратегічно Сполучені Штати довіряють Україні. А от Зеленському таку довіру ще слід здобути

«Путін – вбивця». Те, що наша команда говорить з 2014 року. Те, що з 2019 року жодного разу не наважився вимовити Зеленський, вголос на увесь світ вимовив Джозеф Байден. Гарна відповідь на питання Who is Mr. Putin.

Таке публічне визнання американського президента для України – на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. Загалом – за підтримку України, яку він послідовно надає ще з часів нашої зустрічі під час моєї інавгурації у червні 2014 року.

Те, що Байден – надійний союзник України у нашій обороні від російської агресії і у проведенні реформ знаю не з чужих слів, а з власного досвіду і спілкування. У мене з ним було понад десять зустрічей і більше двадцяти телефонних розмов.

Президент Байден – великий шанс для України, для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак Офіс українського президента поки що демонструє нездатність скористатися цією можливістю і навіть більше – ризикує її втратити.

Американська розвідка офіційно заявила, що народний депутат України Андрій Деркач пов'язаний із російськими спецслужбами і є агентом Кремля. Що він за завданням Путіна втручався у хід виборчої кампанії у США. І розповсюджував з цією метою сфабриковані фейки щодо мене і Байдена.

Поза всякими сумнівами, сигнали про Деркача Вашингтон протягом останнього року українському керівництву посилав неодноразово по дипломатичних та інших каналах. Щоразу стикаючись зі стіною нерозуміння елементарних істин, американці наважилися на безпрецедентний крок – публічну заяву і санкції. Не часто у відкритих доповідях розвідки називають імена конкретних агентів.

Підтверджено те, що ми, Європейська Солідарність, говоримо майже рік. Деркач є державним зрадником, відверто працює на Росію і проти України. На вимогу Зеленського правоохоронні органи фабрикують справи проти ветеранів, волонтерів, добровольців, активістів. Що ще треба, щоб Служба безпеки України пред’явила звинувачення Деркачу?

Я розумію, що голова СБУ Іван Баканов сів у шпагат. Мало того, що він земляк, друг і бізнес-партнер Володимира Зеленського. Він прекрасно пам'ятає, як у травні минулого року Зеленський публічно підтримав дії Деркача. Прямо на прес-конференції, грубо порушуючи законодавство України, Зеленський тиснув на правоохоронні органи. Вимагав від Генеральної прокуратури притягнути до відповідальності за державну зраду. Але не Деркача, а Порошенка.

Не можна маніакальне переслідування політичних опонентів переносити у міжнародну площину, ставлячи під удар потужну підтримку України з боку партнерів.

Ми всі прекрасно розуміємо, що інспірований Деркачем скандал відбувся за узгодженням і режисурою Офісу Президента. Чи, може, хтось і справді вірить, що лідер фракції «Слуга народу» Арахамія і різні дубинські за власної ініціативи, а не за вказівками Зеленського вимагали створення слідчої комісії по контактах Порошенка-Байдена? І, до речі, й досі не відкликали проект відповідної постанови.

Настав час виправляти помилки. М’яч на стороні Зеленського. Від його дій залежить, чи не втратить Україна стратегічне партнерство із США, життєво, наголошую, життєво необхідне для нас, аби вистояти у війні з Росією.

Америка бачила нашу боротьбу на Майдані і на фронті. Вона відчуває потужну суспільну підтримку західного вектору розвитку України. Вона визнала успішність багатьох реформ, які впроваджені у нашій країні. Стратегічно Сполучені Штати довіряють Україні. А от Зеленському таку довіру ще слід здобути.

Для цього треба, але замало пред’явити звинувачення російському агенту Деркачу. Для цього треба, але недостатньо притягти до відповідальності підсанкційного Коломойського, визнаного світом глобальним корупціонером. Для цього навіть замало очистити Офіс Президента від російського крота, який злив росіянам секретну інформацію про спецоперацію із затримки військових злочинців із приватної армії Вагнера.

Необхідно продовжити реформи. Припинити атаку на незалежні антикорупційні органи. Продемонструвати справжню боротьбу з корупцією, а не її імітацію. Не на словах, а на ділі зменшити вплив олігархів. Дотримуватися євроатлантичних стандартів демократії і ставлення до опозиції.

В усіх цих кроках ми як державницька опозиція готові підтримувати владу. Ми навіть зараз по своїх зв’язках лобіюємо телефонну розмову Байдена із Зеленським. Не для Зеленського, звісно, стараємося, а для держави, бо національні інтереси України потребують діалогу із США на найвищому рівні.

Від цього залежить наша безпека, від цього залежить наша перемога у війні з Росією. Від цього залежить перспектива нашого членства в Євросоюзі та НАТО. Від цього залежить майбутнє України.

Джерело: блог Петра Порошенка

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