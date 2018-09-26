Рева розповів, як зростуть пенсії українців наступного року



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У березні буде проведено осучаснення пенсій за впровадженою Пенсійною реформою формулою

У 2019 році пенсії українців зростуть приблизно на 20%. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба міністерства.

«У березні 2019 року буде проведено осучаснення пенсій за впровадженою Пенсійною реформою формулою — сумою 50% зростання рівня інфляції та 50% зростання середніх зарплат за 2018 рік. Якщо інфляція цього року буде 12%, як прогнозують, то до розрахунку береться 6%. Фонд оплати праці зріс за вісім місяців на 25%, тобто, до розрахунку береться 12,5%. У сумі це 18,5%. Це означає, що зростання пенсій відбудеться до 20% від тих розмірів пенсій, які є сьогодні», — пояснив Рева.

Разом із тим, як зауважив він, оскільки 2018 рік ще не завершився, а, відповідно, точні показники за якими буде проводитись індексація пенсій не відомі, розрахунки ґрунтуються на тенденціях економіки та мають приблизний характер.

Міністр також пояснив чому автоматичне осучаснення пенсій відбудеться саме з 1 березня — адже офіційні показники інфляції та росту середніх зарплат за 2018 рік будуть готові у лютому місяці, після чого буде проведено розрахунки та виплати відповідно до прийнятої постанови уряду.