Рішення ВАКС щодо «Роттердам+» списане з пояснень НАБУ в інтересах Коломойського, – адвокат

5 листопада Апеляційна палата ВАКС розпочала слухання апеляції на скандальне рішення судді Олійник у справі «Роттердам+»

Рішення судді Оксани Олійник про скасування постанови прокурора про закриття справи «Роттердам+» містить ряд грубих порушень закону, і в цілому списане з пояснень детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в інтересах Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) Ігоря Коломойського.

Про це заявила адвокат сторони Ірина Одинець.

«Суддя задовольнила скаргу заводів Коломойського, це феросплавні заводи. Чомусь єдиний, хто у нас виявився потерпілими, не народ України, не держава Україна, не суспільство… чомусь лише єдиний завод пана Коломойського. І якраз Нікопольського заводу феросплавів суддя Олійник, яку, мабуть, переконали детективи, тому що ця її ухвала списана з пояснень детективів, вона чомусь задовольнила їх скаргу», – повідомила адвокат журналістам після засідання Апеляційної палати ВАКС.

За її словами, рішення судді Олійник суперечить чинному законодавству і правовій логіці.

«Суддя написала, що ухвала «оскарженню не підлягає», проте якщо ми подивимося на зміст ухвали, то дійсно в тій частині, в якій вона задовольнила, оскарженню не підлягає, а в тій частині, де вона відмовила, воно оскарженню підлягає. Тому всі маніпуляції на тему, що рішення оскарженню не підлягає, вони нікчемні, оскільки такого рішення взагалі, як вона винесла, бути не може», – додала Одинець.

5 листопада Апеляційна палата ВАКС розпочала слухання апеляції на скандальне рішення судді Олійник по справі «Роттердам+».

Нагадаємо, 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі «Роттердам +» і скасував постанову прокуратури про закриття справи через відсутність складу злочину.

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск з боку заявника.

У вересні цей де суд визнав закриття справи «Роттердам +» повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Тоді суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.