Roshen подала до суду на Мінекономіки через стрічку для тортів
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Розсилка
Корпорація продовжує відстоювати своє право на реєстрацію червоної стрічки для упаковки тортівКондитерська корпорація Roshen подала позов до суду проти Міністерства економіки, бо ті не реєструють червону стрічку на упаковці торта.
Про це йдеться у матеріалах суду.
Повідомляється, що , що позов також подали проти державного підприємства «Укрпатент».
Згідно з повідомленням удокументах, Roshen звернулась до цього підприємства за правом патентування червоної стрічки та інших елементів для оформлення упаковки тортів, які виробляє кондитерська корпорація.
«Укрпатент» відмовив у видачі патенту. Після цього Roshen звернулася до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Проте, ця палата також відмовилася задовольнити скаргу Roshen.
Кондитерська компанія «Roshen» звернулась до суду із проханням скасувати рішення Апеляційної палати та зобовʼязати Мінекономіки зареєструвати патент на червоні стрічки для пакування тортів.
Нагадаємо, лідер «Соціалістичної партії України» Ілля Кива подав до суду на чинного президента України Петра Порошенка з вимогою визнати незаконною приватизацію кондитерської фабрики імені Карла Маркса (нині — київський завод компанії Roshen).
Раніше повідомлялось, що у 2018 році київська фабрика Roshen збільшила свій прибуток у 4 рази та загалом отримала 11,1 мільйона гривень.
Зазначимо, корпорація Roshen — один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська, Кременчуцька (Полтавська область) кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» (Вінницька область), два виробничих майданчики у Липецькій області у РФ (законсервовані), Клайпедська кондитерська фабрику (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).