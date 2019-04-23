Ілля Кива подав до суду на Порошенка через Roshen



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Свою впевненість у «чесному правосудді» Кива пояснив вибором нового президента України

Лідер «Соціалістичної партії України» Ілля Кива подав до суду на чинного президента України Петра Порошенка з вимогою визнати незаконною приватизацію кондитерської фабрики імені Карла Маркса (нині — київський завод компанії Roshen).

Про це повідомляє прес-служба «Соціалістичної партії».

«Як глава Соцпартії, розуміючи відгуки однопартійців і народу України, подаю позов до суду щодо незаконної приватизації Кондитерської фабрики, а в моєму розумінні вкраденої в українського народу фабрики», — повідомив Кива.

За його словами позов проти Порошенка подали саме зараз, оскільки «з’явилась надія на прозорий та незалежний розгляд справи у суді». Свою впевненість у «чесному правосудді» Кива пояснив вибором нового президента України.

Київська фабрика Roshen — дочірня компанія корпорації Roshen, заснована у 1874 році. До приватизації у 1996 році називалась «Кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса».

Раніше повідомлялось, що у 2018 році київська фабрика Roshen збільшила свій прибуток у 4 рази та загалом отримала 11,1 мільйона гривень.

Зазначимо, корпорація Roshen — один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська, Кременчуцька (Полтавська область) кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» (Вінницька область), два виробничих майданчики у Липецькій області у РФ (законсервовані), Клайпедська кондитерська фабрику (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).