Росія програє США боротьбу за ринок скрапленого газу - дослідження



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Видобування і експорт скрапленого газу в США буде рости майже в два рази швидше, ніж в РФ до 2028 року

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) в США спробував спрогнозувати ситуацію на глобальному ринку скрапленого газу в наступні 10 років. Так, на кінець 2028 року головними гравцями на цьому ринку будуть Катар, США і РФ. Катар і далі залишиться лідером в сфері скрапленого газу – дана країна буде постачати до 150 млрд кубічних метрів газу в зрідженому стані іншим країнам світу.

Проте саме США за наступні 10 років зроблять головний ривок – якщо зараз ця країна не входить і в п’ятірку експортерів скрапленого газу, то в 2028 році американці займуть друге місце, повідомляє ресурс РБК.

За відповідний період виробництво і експорт СПГ із США зросте із 28 млрд кубічних метрів до 140 млрд кубічних метрів, тобто в п’ять разів. Прогнози зроблені на основі аналізу проектів, щодо яких вже прийняті інвестиційні рішення.

В той же час в РФ виробництво і експорт СПГ виросте до 2028 року лише до 68 млрд кубічних метрів із нинішнього показника в 25 млрд або лише в 2,7 рази. Проте РФ залишиться лідером в світі по загальним об’ємам експорту природнього газу. На 2028 рік цей показник виросте до 372 млрд кубічних метрів проти нинішнього показника в 248 млрд кубічних метрів.