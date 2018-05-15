«Роттердам+» це крок на зустріч ринку - голова Першої енергетичної асоціації України

На думку голови Першої енергетичної асоціації України Василя Котка введення формули «Роттердам+» відповідає ринковим законам. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsONE

«Я можу однозначно заявити, що це (введення формули «Роттердам+» - ред.) - дійсно крок назустріч ринку. Якщо ми хочемо, щоб наша економіка розвивалася, ми повинні враховувати ринкові закони. Один з цих ринкових законів полягає в тому, що якщо продукція, яка торгується у нас в Україні, є дефіцитною, в цьому разі імпортна ціна є визначальною, є тим індикатором, на який, власне кажучи, всі рівняються, і ціна імпорту і буде тією ціною, за якою цей продукт буде реалізуватися в Україні. Це абсолютно ринковий принцип», - сказав Василь Котко.

Експерт вважає, що багаторічне нехтування законами ринкової економіки призвело до того, що Україна катастрофічно скоротила власний видобуток газу та вугілля і тепер змушена імпортувати енергоресурси з РФ.

«Ми багато років ігнорували ці ринкові принципи і щодо ціноутворення на вугілля, і щодо ціноутворення на газ. Наслідки такого ігнорування, абсолютно чіткого і відомого всім закону, який я тільки що вам озвучив. Перше – з газом ми давно могли б бути, абсолютно забезпечені своїм власним газом. А насправді ситуація відбувалася таким чином, що своїм компаніям платили разів у 3-4 менше, ніж по імпорту. І наслідок цього – що у нас з року в рік видобуток газу не зростав, а падав. Залежність зростала. Валютні витрати у нас, причому всі вони йшли у Російську Федерацію, зростали. В якійсь мірі, і в не малій мірі, я сказав би, що це була причина фінансової кризи 2014 року, падіння нашої гривні втричі і т.ін. Тобто, ігнорування будь-яких законів ринкових, якщо вони є, ці закони, на них треба рівнятися. Якщо їх ігнорувати, рано чи пізно за це треба буде платити», - наголосив голова ПЕАУ. Читайте також «Роттердам+» дозволяє уникати зловживань при встановленні цін на вугілля — Вовк Вчора, 12:22

Василь Котко перестеріг політиків від спекуляцій на складних енергетичних темах.

«Саме по собі це питання дуже складне. Але спроби дуже простих підходів до складних питань, особливо якщо тут є ще політизація, на якихось струнах грати у суспільстві, зрештою решт це призвело до того, що навколо цієї формули, яка застосовується по вугіллю, власне кажучи, преса за участю деяких політиків створила цілий міф», - зазначив він.

В березні 2016 року, на виконання Угоди про Асоціацію України з ЄС, НКРЕКП затвердила формульну методику розрахунку оптової ціни електроенергії, в якій ціна на енергетичне вугілля визначається на основі європейського індексу API2 (порт Роттердам). За словами Голови НКРЕКП Дмитра Вовка, тарифи на електроенергію для населення в Україні нижчі за європейські в шість разів.