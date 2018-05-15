«Роттердам+» це крок на зустріч ринку - голова Першої енергетичної асоціації України
-
Розсилка
Василь Котко застерігає політиків від спекуляцій на складних енергетичних темах
На думку голови Першої енергетичної асоціації України Василя Котка введення формули «Роттердам+» відповідає ринковим законам. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsONE.
«Я можу однозначно заявити, що це (введення формули «Роттердам+» - ред.) - дійсно крок назустріч ринку. Якщо ми хочемо, щоб наша економіка розвивалася, ми повинні враховувати ринкові закони. Один з цих ринкових законів полягає в тому, що якщо продукція, яка торгується у нас в Україні, є дефіцитною, в цьому разі імпортна ціна є визначальною, є тим індикатором, на який, власне кажучи, всі рівняються, і ціна імпорту і буде тією ціною, за якою цей продукт буде реалізуватися в Україні. Це абсолютно ринковий принцип», - сказав Василь Котко.
Експерт вважає, що багаторічне нехтування законами ринкової економіки призвело до того, що Україна катастрофічно скоротила власний видобуток газу та вугілля і тепер змушена імпортувати енергоресурси з РФ.
«Ми багато років ігнорували ці ринкові принципи і щодо ціноутворення на вугілля, і щодо ціноутворення на газ. Наслідки такого ігнорування, абсолютно чіткого і відомого всім закону, який я тільки що вам озвучив. Перше – з газом ми давно могли б бути, абсолютно забезпечені своїм власним газом. А насправді ситуація відбувалася таким чином, що своїм компаніям платили разів у 3-4 менше, ніж по імпорту. І наслідок цього – що у нас з року в рік видобуток газу не зростав, а падав. Залежність зростала. Валютні витрати у нас, причому всі вони йшли у Російську Федерацію, зростали. В якійсь мірі, і в не малій мірі, я сказав би, що це була причина фінансової кризи 2014 року, падіння нашої гривні втричі і т.ін. Тобто, ігнорування будь-яких законів ринкових, якщо вони є, ці закони, на них треба рівнятися. Якщо їх ігнорувати, рано чи пізно за це треба буде платити», - наголосив голова ПЕАУ.
Василь Котко перестеріг політиків від спекуляцій на складних енергетичних темах.
«Саме по собі це питання дуже складне. Але спроби дуже простих підходів до складних питань, особливо якщо тут є ще політизація, на якихось струнах грати у суспільстві, зрештою решт це призвело до того, що навколо цієї формули, яка застосовується по вугіллю, власне кажучи, преса за участю деяких політиків створила цілий міф», - зазначив він.
В березні 2016 року, на виконання Угоди про Асоціацію України з ЄС, НКРЕКП затвердила формульну методику розрахунку оптової ціни електроенергії, в якій ціна на енергетичне вугілля визначається на основі європейського індексу API2 (порт Роттердам). За словами Голови НКРЕКП Дмитра Вовка, тарифи на електроенергію для населення в Україні нижчі за європейські в шість разів.