«Роттердам +» заснований на принципі імпортного паритету, який використовує Китай - європейські експерти



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Експерти Європейської асоціації вугілля та лігніту (EURACOAL) впевнені, що такий підхід дозволив уникнути масового закриття українських шахт

«Всередині 2016 року (в Україні - ред.) була введена методика НКРЕКП для визначення ціни вугілля, поставленого на електростанції, яка заснована на ціні імпортної альтернативи. Формульний підхід є тимчасовим рішенням до впровадження лібералізованого ринку. Інші країни в схожій ситуації використовують або використовували ціну імпортної альтернативи як стартову точку для встановлення внутрішньої ціни, пропонуючи, таким чином, вітчизняним виробникам імпортний паритет. Як приклади можна привести Туреччину і Китай. В іншому випадку, ризик того, що місцеві шахти будуть змушені закритися, стає контрольованим», - зазначено в звіті EURACOAL, оприлюдненому на сайті НКРЕКП.

В цілому, експерти EURACOAL визнали прив'язку ціни енергетичного вугілля в Україні до індексу API2 основного європейського хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) обгрунтованим підходом.

«В Україні ціноутворення регулюється державою. НКРЕКП використовує методологію, що спирається на хаб Північно-Західної Європи - індекс API2. Це властиво нинішньому європейському ринку, оскільки є немало прикладів країн, де ціна на вугілля яких не оцінюється по API2. Це індекс є найкращим індикатором зміни цін на вугілля для України», - підкреслюється в звіті.

Формула «Роттердам +» була введена Постановою НКРЕКП №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії». Згідно даної постанови, в ціну електроенергії закладалася вартість вугілля, виходячи з котирувань індексу API2 європейського хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

23 серпня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала формулу «Роттердам +» в зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Європейська асоціація вугілля та лігніту - EURACOAL - є зонтичної організацією європейської вугільної промисловості.