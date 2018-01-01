Розмови про підвищення тарифу на електроенергію в результаті впровадження RAB - маніпуляція і спекуляція - Григоровський

Експерт розкритикував ідею підвищення тарифів

Президент Асоціації операторів розподільчих електромереж Віталій Григоровський в ефірі телеканалу «112.Україна» назвав маніпуляціями суспільною думкою і спекуляцією розмови про те, що введення стимулюючого тарифоутворення призведе до катастрофічного підвищення загального тарифу на електроенергію. Експерт роз'яснив, що в перші три роки



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Експерт розкритикував ідею підвищення тарифів

Президент Асоціації операторів розподільчих електромереж Віталій Григоровський в ефірі телеканалу «112.Україна» назвав маніпуляціями суспільною думкою і спекуляцією розмови про те, що введення стимулюючого тарифоутворення призведе до катастрофічного підвищення загального тарифу на електроенергію.

Експерт роз'яснив, що в перші три роки введення цієї системи, «дійсно, може статися в межах 5-10% збільшення тарифу, але не загального тарифу на електроенергію, а тарифу на розподіл», який в структурі загального тарифу в Україні становить 8%.

Потім, як видно з прикладу країн, які вже впровадили RAB-регулювання, зокрема Великої Британії, через 6 років тариф на розподіл знизився більш ніж на 20%, а через 15 років - більш ніж удвічі.

Григоровський впевнений: «Якщо ця система буде впроваджена в Україні, і, відповідно, якщо український регулятор буде в своїх практиках дотримуватися кращого досвіду європейських країн, США, Канади, деяких інших держав, то власне сам RAB-тариф призведе до зниження загального тарифу».

Нагадаємо, НКРЕКУ підготувала нормативну базу для перекладу енергокомпаній на RAB-регулювання в липні 2017 року. У січні 2018 року з'явилася постанова була опублікована, яка відкриває можливість для переходу обленерго на цю систему.

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3,5 або 8 років). Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія і т. д.), і стимулювання ефективності витрат.

У середині 1990-х на RAB-регулювання перейшло більшість країн Західної Європи, Канада, США, Австралія. Європейський Союз в 2002 році зобов'язав країни Східної Європи застосовувати RAB при встановленні тарифів для монополій, і на RAB-регулювання перейшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія, Болгарія та ряд інших держав.