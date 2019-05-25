Розрив в оплаті праці чоловіків та жінок в Україні складає 25%



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Наразі Україні готується до вступу до Міжнародної коаліції за рівну оплату працю

За даними міністерства соціальної політики, розрив у розмірах оплати праці чоловіків та жінок в Україні становить 25%.

Про це повідомила заступник міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна, передає прес-служба відомства.

Зокрема, за даними чиновниці, «проблема розриву в оплаті праці чоловіків і жінок існує в усіх країнах світу».

Наразі для боротьби з нею в Україні ухвалили низку законів, а також ратифікували конвенцію Міжнародної організації праці.

Зазначається, що наразі Україні готується до вступу до Міжнародної коаліції за рівну оплату працю — міжнародної ініціативи, до складу якої входять як уряди країн, так і приватні компанії та роботодавці та структури ООН. У Мінсоцполітики сподіваються, що цей крок зменшить розрив у розмірах оплати праці в Україні.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував зрівняти в Україні заробітні плати жінок і чоловіків.