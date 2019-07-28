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    Економіка та фінанси

    Ryanair підвищив вартість перевезення багажу

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    Підвищення є другим за рахунком за останні місяці&nbsp; - Ryanair підвищив вартість перевезення багажу
    Підвищення є другим за рахунком за останні місяці 

    Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка

    Лоукостер Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг.

    Про це повідомляє Avianews.

    Згідно з оновленою інформацією на сайті лоукоста, тепер діапазон збору за пріоритетну посадку становить 6-12 євро і є однаковим як у випадку оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього. Раніше діапазон цін становив 6-10 євро.

    Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка.

    До цього Ryanair використовував діапазон цін 10-12 євро, який був однаковим як при оформленні послуги при купівлі квитка, так і після цього.

    Це підвищення є другим за рахунком за останні місяці після введення Ryanair нової політики щодо перевезення ручної поклажі та малого багажу, введеної з 1 листопада 2018 року.

    Раніше Ryanair ввела спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.

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