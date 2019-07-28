Ryanair підвищив вартість перевезення багажу



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Підвищення є другим за рахунком за останні місяці

Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка

Лоукостер Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг.

Про це повідомляє Avianews.

Згідно з оновленою інформацією на сайті лоукоста, тепер діапазон збору за пріоритетну посадку становить 6-12 євро і є однаковим як у випадку оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього. Раніше діапазон цін становив 6-10 євро.

Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка.

До цього Ryanair використовував діапазон цін 10-12 євро, який був однаковим як при оформленні послуги при купівлі квитка, так і після цього.

Це підвищення є другим за рахунком за останні місяці після введення Ryanair нової політики щодо перевезення ручної поклажі та малого багажу, введеної з 1 листопада 2018 року.

Раніше Ryanair ввела спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air.