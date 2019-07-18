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    Економіка та фінанси

    Ryanair ввела спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air

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    Ryanair ввела спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air

    Квиток коштуватиме від 24,99 євро в одну сторону

    Лоукостер Ryanair ввів спеціальні тарифи для пасажирів скасованих рейсів із Києва авіакомпанії Wizz Air: квиток коштуватиме від 24,99 євро в одну сторону.

    Про це повідомляє avianews.com.

    Зазначається, аби допомогти пасажирам скасований рейсів із Києва, Ryanair пропонуватиме квитки на рейси у серпні місяці за ціною від 24,99 євро в одну сторону за такими напрямками: Берлін, Братислава, Варшава, Краків.

    Забронювати квитки можна до 19 липня.

    Нагадаємо, що 15 липня авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення частини рейсів з Києва за 17 напрямами через затримку з поставкою літаків.

    Таким чином, з 3 по 20 серпня буде зменшена частота польотів у Варшаву, Будапешт, Меммінген, Кельн, Біллунн, Берлін, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краків, Відень, Братиславу та Копенгаген.

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