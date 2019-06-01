Секретар РНБО попередив про наслідки заборони ввезення російської нафти



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Росія обмежила експорт в Україну російської нафти та нафтопродуктів

За словами Данилюка, з Росії надходить близько 40% дизеля, тобто суттєва частка пального загалом

Запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для нашої країни, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.

Про це під час повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

«Є також проблеми, пов'язані з дією обмежень Російської Федерації, які діятимуть із 1 червня. Це, можливо, створить серйозні виклики для країни, й ми повинні бути до цього готові. Можливо, будуть обмеження в поставках дизеля, мастил і нафти. Все це виклики, на які слід шукати відповідь», - сказав він.

За словами секретаря РНБО, з Росії надходить близько 40% дизеля, тобто суттєва частка пального загалом. В очікуванні цих обмежувальних заходів сам бізнес повинен думати, як диверсифікувати поставки.

«Все-таки можливі варіанти, що буде просто заміна постачальника й не буде реального обмеження країни, але ми повинні бути готові до цього. Обсяги пального високі, варіанти диверсифікації існують. Деякі можуть потребувати часу, деякі просто призводять до зростання вартості продукту, приміром бензину», - зазначив Данилюк.

Як відомо, Росія обмежила експорт в Україну російської нафти та нафтопродуктів. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що такі товари, як продукція ПЕК, зокрема вугілля, нафту, нафтопродукти, з 1 червня поточного року можна буде вивозити в Україну лише на підставі окремих дозволів.

За його словами, такі дії уряду РФ викликані тим, що раніше Україна розширила список заборонених для імпорту на територію України російських товарів.

Джерело: УНІАН