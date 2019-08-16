Середня пенсія в Україні зросла до 3009 грн



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Розмір середньої пенсії зріс на 66,24 гривні

Розмір середньої пенсії, яка виплачується за віком, в Україні у другому кварталі 2019 року зріс на 66,24 гривні — до 3009,11 гривні.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Так, за даними ПФУ, середня пенсія за віком, а також розмір середньої пенсійної виплати (який включає пенсію за віком та решту пенсій, що виплачуються в Україні) перевищили 3 тисячі гривень.

Станом на 1 липня 2019 року в Україні було 11,3 мільйона пенсіонерів, з яких 8,59 мільйона — пенсіонери за віком. Ще 2,4 мільйона осіб в Україні отримують пенсію по інвалідності. Вона у другому кварталі зросла на 307 гривень — до 2402,15 гривні.

Пенсія, що виплачується у зв'язку з втратою годувальника, станом на 1 липня склала 2660,9 гривні (за квартал зросла на 215 гривень), а пенсія військовослужбовців — 4827 (зросла на 121 гривню).