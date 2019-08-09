Новий сервіс е-пенсія. Як оформити виплати через інтернет (інструкція) стаття



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Що треба зробити для призначення пенсії за одне відвідування сервісного центру Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України запустив послугу з призначення пенсії через інтернет. Це перший етап впровадження системи «Е-пенсія». Наступним кроком буде запуск мобільного додатку послуги е-пенсія.

«Людина може самостійно подати через наш портал усі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І відповідно, звернутися до відділення, коли їй/йому прийде відповідна СМС, і отримати посвідчення», - розповів голова правління Пенсійного фонду (ПФУ) Євген Капінус.

До речі, коли в обід проводили презентацію цього сервісу, ним вже встигли скористатись 11 осіб.

Для того, щоб подати заявку онлайн, необхідно зареєструватися на вебпорталі електронних послуг, заповнити відповідну анкету, завантажити необхідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити в ПФУ.

1. Реєстрація на порталі

Зареєструватись на порталі Пенсійного фонду можна двома способами. Перший - подати заяву для реєстрації на Веб-порталі. Але для цього необхідно особисто прийти у відділення ПФУ. Фахівці внесуть відомості до інформаційної системи Фонду, після чого заявник отримає «реєстраційний код». Цей код необхідний для реєстрації на Веб-порталі. Під час реєстрації треба вибрати логін і пароль. Пенсіонерам треба мати електрону пошту.На неї прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації.

Реєстрація за допомогою заяви

Другий спосіб реєстрації – для тих, хто має електронний цифровий підпис (ЕЦП) і він здійснюється через пункт меню «Вхід». Такі ЕЦП є знаходяться на флешці або комп’ютері, а видають їх Акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК).

Реєстрація через ЕЦП

Якщо маєте такий цифровий підпис, то натискаєте «Вхід» і в полі Увійти до системи «За ЕЦП» вибрати свій АЦСК.

Другий носій ЕЦП – електронне пенсійне посвідчення (ЕПП). До речі, його теж можна отримати в пенсійному відділенні. При користуванні електронним посвідченням треба пам’ятати PIN-код.

Реєстрація у випадку, якщо є електронне пенсійне посвідчення

Якщо маєте електронне пенсійне посвідчення – оберіть пункт головного меню «Вхід» та виконайте перший вхід через закладку «За ЕПП».

Реєстрація здійснюється тільки один раз. Після цього доступ до електронних послуг ПФУ – через «Вхід».

2. Оформлення заявки

Для призначення пенсії треба у розділі особистого кабінету «Заява на призначення пенсії» заповнити заяву і завантажити весь пакет необхідних документів у сканованому вигляді.

Зі списку усіх сервісів треба вибрати Заява на призначення пенсії

В заяві треба обрати орган, до якого звертаєтесь – той, який територіально найближче до вас. Обрати вид пенсії, вказати адресу місця проживання, інформацію про паспорт.

Також можна вказати електронну пошту та номер телефону, щоб відстежувати хід виконання вашої заявки.

Далі необхідно прикріпити підготовлені скани документів. І вказати банківський рахунок, на який отримуватимете пенсію, та реквізити банку.

Для кожного виду пенсії є свій перелік документів, необхідних для оформлення. Якщо людина виходить на пенсію за віком, то набір документів простий – паспорт, ідентифікаційний код і трудова книжка.

Якщо ж пенсія за інвалідністю – додаються документи, що її засвідчують.

Так має виглядати заява з завантаженими сканами документів

Потрібно заздалегідь зробити сканкопії усіх цих документів. Пам’ятайте, розмір кожного файлу скану документів не повинен перевищувати 1 Мб.

В кінці заява на призначення пенсії повинна мати такий вигляд

Якщо були вказані невірні дані чи не всі поля буди заповнені, то система не дозволить відправити заявку.

В цьому випадку треба повернутись і виправити помилки в заяві

Якщо заява була успішно відправлена, система видасть таке повідомлення

3. Отримання посвідчення

Оброблятись заява на призначення пенсії повинна не більше 10 днів. Після цього співробітники відділення ПФУ зв’яжуться з заявником і повідомлять, коли приходити до них за посвідченням.

Отримувати посвідчення потрібно в підрозділі пенсійного фонду з оригіналами документів.

Також слід пам’ятати, що заява про призначення пенсії може бути подана застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника.

Які ще сервіси є в Особистому кабінеті ПФУ

Вже кілька років за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду можна:

отримати інформацію про страховий стаж, нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески з системи персоніфікованого обліку, починаючи з 2000 року (для тих громадян, які працюють чи працювали);

отримати пенсійну інформації (для пенсіонерів);

формувати запитів на попередню підготовку документів;

подавати скарги;

записатись на прийом до фахівців Фонду.

В березні 2018 року Пенсійний фонд України презентував електронний сервіс в Особистому кабінеті, завдяки якому можна дізнатися розмір майбутньої пенсії. Так, стало можливим отримати інформацію щодо робочого стажу - як спеціального, так і пільгового, а також перевірити пенсійні нарахування.

В розробці на порталі ПФУ знаходиться п’ять сервісів:

Заява на переведення на інший вид пенсії

Заява на внесення змін до пенсійної справи

Повідомлення про легалізації трудових відносин

Заява на припинення виплати у зв’язку з виїздом за кордон

Замовлення індивідуальних відомостей про застраховану особу

Ще 5 сервісів в розробці

Слід нагадати, що з жовтня 2017 року розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою. Зокрема, розмір пенсії залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.