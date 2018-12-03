Гройсман розповів, наскільки в Україні зросла середня зарплата



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Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 зросла до 9218 грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у жовтні середня заробітна плата в Україні зросла до 9218 грн.

Про це Володимир Гройсман повідомив у facebook.

«Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2018 зросла до 9218 грн. Це на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017. Економіка України стабільно зростає 11 кварталів поспіль. А значить, створюється більше робочих місць, виникає конкуренція між роботодавцями. Як наслідок, з’являється потреба в професіоналах, яким готові платити гідну зарплату», - написав Гройсман.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні 2018 року склала 9042 грн.

У Кабінеті Міністрів прогнозували, що до кінця року середня зарплата в Україні зросте до 10 тис. грн.

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 3723 грн. У проекті держбюджету на 2019 рік Кабінет Міністрів заклав показник мінімальної зарплати на рівні 4170 грн.

19 листопада в Нацбанку повідомляли, що за підсумками 2018 року середня заробітна плата громадян України збільшиться в реальному вираженні на 13%.