Шахтарі вимагають розглянути петицію про відставку Геруса разом з Зеленським



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Петиція шахтарів про звільнення Геруса ще 15 липня набрала достатню для розгляду Президентом кількість підписів

Народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням створити робочу групу для розгляду петиції шахтарів про звільнення Андрія Геруса з посади голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Про це депутат Волинець повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши копію відповідного звернення до Президента від 22 липня.

«Звертаюся до вас з проханням дати доручення керівнику (відповідним заступникам) Офісу Президента щодо створення робочої групи із залученням до її складу народних депутатів, компетентних центральних органів виконавчої влади, представників трудових колективів та профспілкових організацій вугледобувних підприємств», - зазначається у звернені нардепа Волинця.

Петиція шахтарів про звільнення Геруса ще 15 липня набрала достатню для розгляду Президентом кількість підписів (25613). Її розгляд офіційно розпочався 20 липня.

Голова незалежної профспілки гірників наголосив, що Президент повинен прийняти рішення не пізніше ніж через 10 днів після початку її розгляду.

Нагадаємо, петиція зареєстрована Леонідом Шебановим в травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагають відставки Геруса і звинувачують його штучному створенні кризи на енергоринку і доведенні вугільної галузі до банкрутства.

З 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги по заробітній платі і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія «Центренерго» за вказівки Офісу президента та за посередництва Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету («Роттердам+).

Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою. Втім, за словами Волинця, проблема збуту українського вугілля до кінця не вирішена і страйк шахтарів може відновитися в кінці серпня.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса. Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герус дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герус поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.