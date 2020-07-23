У слідства є три експертизи про відсутність збитків від «Роттердам+», - адвокат



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Формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр

«Правоохоронцям дуже важко публічно визнати факт того, що справа – пуста мильна бульбашка»

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання підтвердив, що у слідства є три експертизи, які не підтверджують нанесення збитків від дії формули «Роттердам+».

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

«Не варто забувати і про те, що сам прокурор в суді під запис, від відеофіскацію в судовому засіданні, підтвердив про наявність в сторони слідства трьох експертиз, які не встановили збитків», - повідомила адвокат.

За її словами, єдина експертиза, яка долучена до матеріалів справи і начебто підтверджує нанесення збитків – це експертний висновок спеціаліста СБУ, який підтвердив правильність арифметичних розрахунків експерта НАБУ. В свою чергу розрахунки НАБУ базуються на власному припущенні детективів про начебто неправомірність включення до формули логістичних затрат.

Ірина Одинець наголосила, що жоден з існуючих в Україні інститутів судових експертиз не підтвердив нанесення цією формулою збитків.

Більш того, законність рішення НКРЕКП про запровадження принципу імпортного паритету для розрахунку вартості вугілля уже була підтверджена судами всіх трьох інстанцій.

«Противники цієї формули, наприклад, той же пан Герус, ще до відкриття кримінальної справи звернулися до адміністративного суду, і спробували оскаржувати прийняття цієї постанови НКРЕКП. перша, і друга, і касаційна інстанції говорять, що формула порахована правильно, що збитків нікому не завдано, що вона обґрунтована, законна і прийнята з додержанням балансу між тими, хто продає, і тими, хто купує електроенергію», - зазначила Одинець.

Закрити справу «Роттердам+» правоохоронним органам, на думку Одинець, не дозволяє її політична забарвленість і розгорнута довкола неї окремими політиками піар-кампанія.

«Я так розумію, правоохоронцям дуже важко на сьогоднішній день публічно визнати факт того, що справа – пуста мильна бульбашка. Дуже важко визнати про те, що вони помилялися, адже вони на цій справі робили вже цілу піар-кампанію», - наголосила адвокат.

Нагадаємо, формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.

10 липня по дорученням Офісу президента України та за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам +».

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленський) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.зв. «Амстердам +». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.