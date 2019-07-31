Ще один банк Курченка припинив існування



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Вимоги кредиторів до банку, які були не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними

«Реал Банк», який належав олігарху Сергію Курченку, що втік до Росії, припинив існування.

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів.

29 липня внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення банку як юридичної особи. Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Зазначається, що вимоги кредиторів до банку, які були не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними.

У травні 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив ліквідувати ПАТ «Реал Банк».

Найбільшим клієнтом «Реал Банку» була група компаній ВЕТЕК Сергія Курченка, який нині перебуває в розшуку. Офіційно ВЕТЕК був міноритарним акціонером «Реал Банку».

Нагадаємо, 12 червня припинив існування «Брокбізнесбанк», що належав Курченку.