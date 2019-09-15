Щорічного планування держбюджету більше не буде - Гончарук



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«Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трьохрічної декларації», - заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук

У цьому році в Україні востаннє приймають бюджет на один рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Наша стратегія в тому, щоб з кожним роком державний борг ставав меншим. Для цього мало одного року - треба планувати це на середньо- та довгостроковий період. У цьому році ми востаннє приймаємо бюджет на один рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної трьохрічної декларації», - заявив Гончарук, якого цитує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

У свою чергу міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов додав, що досі макроекономічний прогноз розроблявся Мінекономіки один раз на рік.

«Але ми маємо постійно прогнозувати розвиток економіки системно. У наступні кілька тижнів ми переглянемо структуру і спробуємо побудувати більш системний підхід до макроекономічного прогнозу», - сказав Милованов, додавши, що можливо, певні правки будуть внесені до показників.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

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