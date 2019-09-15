Проект держбюджету-2020 надійшов до Ради



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Законопроект про держбюджет на наступний рік зареєстровано під номером 2000

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Згідно з інформацією на Офіційному порталі парламенту, його зареєстровано під номером 2000.

«Одержано Верховною Радою. Передано на розгляд керівництву», - говориться у статусі законопроекту.

Водночас, текст документу наразі відсутній.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 грн.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 153 регламенту Верховної Ради уряд щороку подає до парламенту проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.