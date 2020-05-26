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    Економіка та фінанси

    Шмигаль вважає, що наглядові ради мають бути у держкомпаніях

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    Денис&nbsp;Шмигаль вважає, що наразі головна проблема наглядових рад у якісному складі - Шмигаль вважає, що наглядові ради мають бути у держкомпаніях
    Денис Шмигаль вважає, що наразі головна проблема наглядових рад у якісному складі

    Насторожують неринкові, завищені в деяких випадках заробітні плати членів наглядових рад, які уряд вирівняв на час карантину, - прем'єр

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наглядові ради держкомпаній – це гарний приклад корпоративного управління. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

    За словами голови уряду, наглядові ради дають деяку системність і стабільність у роботі підприємств, а тому мають продовжити існувати.

    Водночас, Шмигаль наголосив, що його насторожує як прем’єр-міністра, «неринкові, завищені в деяких випадках заробітні плати членів наглядових рад, які уряд вирівняв на час карантину».

    «У подальшому потрібно знову знайти правильний баланс», - сказав прем’єр.

    Шмигаль додав, що наразі головна проблема наглядових рад у якісному складі.

    «Я майже по кожному підприємству розумію, де у нас є проблеми в наглядових радах: десь незаповнений штат, десь є не зовсім відповідальне ставлення, десь люди не дуже професійні. Тому, скоріш за все, точкові зміни в наглядових радах будуть природньо відбуватися», - зауважив прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

    З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

    До відома, уряд України очікує перший транш за новою програмою співпраці з МВФ наступного тижня.

    карантин уряд Денис Шмигаль
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