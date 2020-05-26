Шмигаль сказав, коли уряд чекає на транш МВФ



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Україна може отримати транш МВФ наступного тижня

«МВФ прийняв відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості», запевняє прем’єр

Уряд України очікує перший транш за новою програмою співпраці з МВФ наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Умови зрозумілі, ми чекаємо транш, орієнтовно, на наступному тижні. З точки зору розуміння ситуації, МВФ прийняв відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, незважаючи на деякий скептицизм окремих експертів», - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що в МВФ розуміють позицію українського уряду щодо того, як будуть відновлювати зростання вітчизняної економіки.

«Здорова інфляція в 2-3% - це поступове зростання економіки, і це треба запускати. Це складно. Зараз більшість підприємств скорочують своє виробництво, у них падає замовлення. Тому в споживанні потрібно створити трохи більший попит, ніж є у виробництві, і постійно контролювати це зростання», - сказав прем'єр.

Разом з тим, прем'єр підкреслив, що про запуск «друкарського верстата» не йдеться.

«З точки зору макроекономіки зупинити інфляцію легше, ніж її розігнати, коли це потрібно. За винятком, коли дійсно друкуєш гроші і всім роздаєш, але тоді це просто злочин», - сказав він.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.