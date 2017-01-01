Сім профільних аграрних асоціацій виступили проти «яєчних ініціатив» депутата Святаша

Аграрії закликають не підтримувати редакцію законопроекту, яка знищить сферу тваринництва

Провідні громадські організації аграріїв звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної із закликом відхилити поправки народного депутата від групи «Відродження» Дмитра Святаша до законопроекту № 6776-д. Вони пояснили, що ці поправки згубні для цілої галузі в агросфері



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Аграрії закликають не підтримувати редакцію законопроекту, яка знищить сферу тваринництва

Провідні громадські організації аграріїв звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної із закликом відхилити поправки народного депутата від групи «Відродження» Дмитра Святаша до законопроекту № 6776-д.

Вони пояснили, що ці поправки згубні для цілої галузі в агросфері країни, оскільки Святаш хоче викреслити птахівників з категорії сільськогосподарських підприємств, а, значить, позбавити виробників яєць права на єдиний податок і допомогу від держави на розвиток.

«Такий підхід народного депутата України (який, як видно з його біографії, на жаль, не має ніякого досвіду в сфері агропромислового виробництва) до «підтримки» сільгоспвиробників призведе до знищення сфери тваринництва.

Оскільки вона нерозривно пов'язана з рослинництвом, близько 60% собівартості продукції тваринництва становить вартість кормів. Відповідно, для забезпечення кормами виробники продукції тваринництва вирощують на своїх сільгоспугіддях рослинницьку продукцію, в тому числі зернові культури, які переробляються і використовуються для корму тварин.

Таким чином, виробники продукції тваринництва відносяться до класичних платників єдиного податку четвертої групи, які повинні платити податок відповідно до площі сільгоспугідь. Навіть за умови закупівлі корму для тварин відповідна ставка єдиного податку враховується в ціні закуплених виробником кормів», — пояснили аграрії.

Вони попередили, що мова йде про знищення галузі, де працевлаштовано 100 тисяч чоловік. І на відміну від зерновиків, орієнтованих на експорт своєї продукції за кордон, тваринники працюють на внутрішнього споживача і забезпечують приплив грошей в бюджет країни. І якщо цю галузь «вб'ють», Україна перетвориться на «сировинний придаток» з убогим і голодним населенням, впевнені аграрії.

«Такий підхід є неприпустимим і веде до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, зростання рівня безробіття та зростання цін на куряче м'ясо, яйця і яєчну продукцію», — підкреслили вони.

Під зазначеним зверненням підписалися Голова Національної асоціації цукровиробників, Голова «Аграрного союзу України», Генеральний директор «Української аграрної конфедерації», Генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу», Президент «Асоціації фермерів і землевласників України», виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» , Голова Асоціації «Свинарі України», Генеральний директор «Асоціації виробників молока України».