Споживання газу на Львівщині за рік зменшилось на 25%



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Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів Львівщини

Обсяги споживання газу у Львівській області зменшуються. Від початку року АТ «Львівгаз» протранспортувало 605,7 млн куб. м, а це на 152,3 млн куб. м (25%) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів Львівщини. Від початку року воно склало 350,6 млн куб. м. Минулоріч розподіл по цій категорії становив на 129,8 млн м куб. більше. Зменшення обсягів споживання природного газу спостерігається і серед інших категорій споживачів. Зокрема підприємства ТКЕ спожили на 12,9 млн куб. м менше, промисловість на 6,7 млн куб. м, установи та організації, що фінансуються з державного бюджету на 2,6 млн куб. м.

«Зі зменшенням тарифної виручки компанії суми витрат необхідних для експлуатації газорозподільних мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби залишаються незмінними і навіть зростають з року в рік, - зазначає технічний директор АТ «Львівгаз» Павло Сербан. – Тому оптимальним для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність».

Компанія АТ «Львівгаз» вітає кроки НКРЕКП по застосуванню європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу.

Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи та витрати. Але АТ «Львівгаз» пропонує дати можливість споживачам сплачувати за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено діючою Методикою.

Тариф на розподіл природного газу є єдиним джерелом надходження коштів до компанії. А встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії. Зокрема, минулий рік АТ «Львівгаз» завершило із збитком 439,7 млн грн.