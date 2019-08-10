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    Економіка та фінанси

    Справа НАБУ щодо «Роттердам+» - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова

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    Справа НАБУ щодо «Роттердам+» - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова

    8 серпня НАБУ затримало директора ДП «Оператор ринку» та повідомило про підозру шістьом особам у справі «Ротердам+»

    Справа щодо формули «Роттердам+» - приклад непрофесійності НАБУ і має ознаки політичного переслідування. Законність формули підтверджена рішеннями судів та висновком міжнародної компанії. Про це заявили адвокати затриманого керівника ДП «Оптовий ринок» та колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова в ефірі телеканалу «Еспресо» 9 серпня.

    «Мною і моїми колегами було надано рішення суддів. Вони вказують що дії постанови (НКРЕКП щодо введення формули «Роттердам+») є законними і розрахунок найкращий. Є підтвердження. На сайті НКРЕКП знаходиться висновок міжнародної компанії, яка підтвердила розрахунки. Тому це чисто політичне замовлення стосовно нашого клієнта», - заявив адвокат Євдокімова Євген Крамаренко

    Інший адвокат затриманого, Тетяна Черезова, коментуючи рішення Солом’янського суду щодо обрання  Євдокімову міри запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, або застави у майже 2 мільйони гривень, наголосила, що сторона обвинувачення в суді не надала жодних доказів своєї позиції.

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    «Рішенням не задоволені, вважаємо даний процес політичним замовленням, і те що сьогодні відбувалось,  це був повний фарс. Тому що прокурор жодним чином не довів свої аргументи», - сказала  Черезова.

    Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП «Оператор ринку», колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру 6 особам у так званій справі «Ротердам+».

    9 серпня Солом’янський районний суд міста Києва обрав Володимиру Євдокімову міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб або внесення застави в майже 2 млн грн., хоча прокурори просили заставу у 50 млн грн.

    3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула «Роттердам+»). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилась.

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