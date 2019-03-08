США стрімко нарощують постачання газу до Європи



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Зростання у порівнянні із серединою 2018 року складає більше 180%

Порівняно з періодом до кінця липня 2018 року, імпорт скрапленого газу ЄС із США зріс на 181%. Про це поінформували у п'ятницю в Єврокомісії, повідомляє Укрінформ.

«Порівняно з періодом до 25 липня 2018 року, станом на початок березня 2019 року загальний імпорт скрапленого натурального газу до Євросоюзу зі США зріс до 181% - на 7,9 млрд кубометрів», - повідомили у Єврокомісії.

Частка США у загальному обсязі скрапленого газу до ЄС становить 12%.

«Євросоюз готовий забезпечувати більше імпортування скрапленого природного газу із США за ринковими умовами та за конкурентними цінами. Це дозволить експортерам із США забезпечити подальшу диверсифікацію європейського ринку, тим самим сприяючи досягненню цілей ЄС із безпеки постачання та диверсифікації», - заявили у Єврокомісії.

Нагадаємо, Україна має намір подати позов проти «Газпрому» за порушення європейського законодавства у сфері конкуренції.