«Нафтогаз» готує новий позов проти «Газпрому»



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У «Нафтогазі» заявили, що європейські закони щодо конкуренції становитимуть основу для позову проти Росії

«Нафтогаз» готується подати позов проти «Газпрому» за порушення правил конкуренції

Україна має намір подати позов проти «Газпрому» за порушення європейського законодавства у сфері конкуренції.

Про це заявив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Ми маємо твердий намір притягнути «Газпром» до відповідальності за порушення правил конкуренції на європейському ринку, позов подаватимемо наприкінці квітня 2019 року», - повідомив Вітренко під час конференції щодо майбутнього української газотранспортної системи, яка відбулася у Брюсселі.

За словами представника «Нафтогазу», на додаток до боротьби з «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі, Україна починає боротися з газовим монополістом в самій Європі.

«Європейські закони щодо конкуренції становитимуть основу для позову проти Росії, на користь європейським споживачам і українській державі. Саме це є необхідним, щоб забезпечити майбутнє для ГТС України, а також європейську енергетичну безпеку», - наголосив він.

Вітренко переконаний, якщо у поточному році завершать будівництво «Північного потоку – 2», це матиме важкі політичні та економічні наслідки для всієї Європи. Газпром зможе посилити власні монопольні позиції на європейському газовому ринку, що спонукає вже європейську сторону «грати» за правилами «Газпрому» та адаптувати європейське законодавство до його вимог, без жодних винятків. А це призведе до зростання вартості газу для європейських споживачів.

«Напевно, знайдуться в Європі талановиті політики, які знайдуть якісь причини, звинуватять Україну в тому, що та щось не так зробила… Але, у 2020 році, скоріше за все, ми не побачимо жодного транзиту Україною, натомість відбудеться підрив європейської енергетичної безпеки», - зауважив керівник.

Він наголосив, дотримання європейського законодавства залишається для України головною «лінією оборони» проти свавілля «Газпрому», який намагається нав’язати Україні і Європі свої «поняття», за якими закон сили домінує над силою закону.

«На жаль, багато людей в Європі все ще вважають Росію стратегічним енергетичним партнером. Якщо «Газпром» нав’яже свою волю, це призведе до проблем зі стабільністю в Європі. Це реальність, перед якою ми постаємо», - наголосив виконавчий директор.

Нагадаємо, постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи «Нафтогазу України» і його дочірніх підприємств в анексованому Криму.

До слова, Росія не визнає рішення суду в Гаазі за позовом «Нафтогазу».

Джерело: Укрінформ