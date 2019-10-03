США запровадять нові мита на 150 видів товарів з Євросоюзу



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Мита зачіпають не тільки продукти харчування з ЄС

У низці випадків мита торкнуться всіх або майже всіх країн ЄС

Влада США планує з 18 жовтня ввести нові мита в розмірі 25% щодо країн ЄС, які значною мірою торкнуться традиційних продуктів з Італії, Іспанії, Франції, Німеччини та Великобританії.

У «чорний список», оприлюднений на сайті торгового представника США, потрапили понад 150 видів товарів.

У тому, що стосується французької продукції, мита торкнуться багатьох видів сирів і вин.

Також у складений США список увійшли французькі, іспанські, британські та німецькі оливки.

Серед італійської продукції, що постачається в США, мита будуть діяти, серед іншого, щодо прошутто, а також сирів пекоріно романо, пармезану, проволоне.

В Іспанії під мита підпадають хамон, вино, оливкова олію й апельсини. Щодо Великобританії американські мита вводяться на односолодовий віскі і печиво.

Що стосується продукції з Німеччини, то мита торкнуться вафель, а також обсмаженої у ФРН кави і розчинної кави.

У низці випадків мита торкнуться всіх або майже всіх країн ЄС. Так, вони будуть діяти щодо йогурту, масла, свинячих сосисок, вишневого соку, персиків.

Мита зачіпають не тільки продукти харчування. Ними будуть обкладатися светри і жилети з вовни і кашеміру і бавовняні покривала, що експортуються з Великобританії в США, а також викрутки, сокири і складальні ножі, що експортуються з Німеччини. Вони також зачіпають обладнання для камер, наприклад, об'єктиви з Німеччини.

При цьому першими в списку йдуть мита на нові літаки, зроблені у Франції, Німеччині, Іспанії та Великобританії. Проти них вводиться мито в розмірі 10%.

Раніше влада США тимчасово звільнила від мита понад 400 китайських товарів.