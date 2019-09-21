США тимчасово скасували мита на понад 400 товарів із Китаю



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Понад 400 товарів із Китаю звільнено від торгових мит у США



Для 38 номінацій скасування мит буде діяти до 7 серпня 2020 року. Для інших - протягом року

Влада США тимчасово звільнила від мита понад 400 китайських товарів. Про це повідомляється на сайті федерального реєстру.

Скасування мита стосується тих товарів, які потрапили під санкції указами від 6 липня, 23 серпня і 24 вересня.

Всього були звільнені від торгових мит 437 товарів із Китаю. Серед них такі види, як пластикові трубочки, собачі повідці, поїлки для домашніх тварин і гірлянди для різдвяних ялинок.

Для 38 номінацій скасування мит буде діяти до 7 серпня 2020 року. Для інших - протягом року.

Раніше Президент США Дональд Трамп повідомив, що прийняв рішення відкласти підвищення мит на китайські товари вартістю $ 250 млрд з 1 на 15 жовтня.

Він заявив про це після того, як Пекін офіційно інформував про підвищення ввізних мит на американські товари вартістю $ 75 млрд.

Також зазначимо, що Трамп має намір припинити допомогу нелояльним до США країнам. Однією з причин є бажання США обзавестися новими союзниками на тлі зростаючої конкуренції з Росією і Китаєм за геополітичний вплив.

Між іншим, днями Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі.