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    Економіка та фінанси

    США тимчасово скасували мита на понад 400 товарів із Китаю

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    <p>Понад 400 товарів із Китаю звільнено від торгових мит у США</p> <br /><strong></strong> - США тимчасово скасували мита на понад 400 товарів із Китаю

    Понад 400 товарів із Китаю звільнено від торгових мит у США


    Для 38 номінацій скасування мит буде діяти до 7 серпня 2020 року. Для інших - протягом року

    Влада США тимчасово звільнила від мита понад 400 китайських товарів. Про це повідомляється на сайті федерального реєстру.

    Скасування мита стосується тих товарів, які потрапили під санкції указами від 6 липня, 23 серпня і 24 вересня.

    Всього були звільнені від торгових мит 437 товарів із Китаю. Серед них такі види, як пластикові трубочки, собачі повідці, поїлки для домашніх тварин і гірлянди для різдвяних ялинок.

    Для 38 номінацій скасування мит буде діяти до 7 серпня 2020 року. Для інших - протягом року.

    Раніше Президент США Дональд Трамп повідомив, що прийняв рішення відкласти підвищення мит на китайські товари вартістю $ 250 млрд з 1 на 15 жовтня.

    Він заявив про це після того, як Пекін офіційно інформував про підвищення ввізних мит на американські товари вартістю $ 75 млрд.

    Також зазначимо, що Трамп має намір припинити допомогу нелояльним до США країнам. Однією з причин є бажання США обзавестися новими союзниками на тлі зростаючої конкуренції з Росією і Китаєм за геополітичний вплив.

    Між іншим, днями Україна провела переговори з Китаєм та Польщею щодо співробітництва у митній справі. 

    США економіка податки Китай торгівля влада
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