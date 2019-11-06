Стали відомі подробиці найбільшої угоди в історії



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Угода стане найбільшою в історії, оскільки раніше вся Saudi Aramco була попередньо оцінена в два трильйони доларів

Влада Саудівської Аравії планує розмістити на біржі не більше двох відсотків акцій найбільшої компанії країни - нафтогазової Saudi Aramco.

Про це повідомляє Reuters.

Остаточне рішення про IPO (первинне розміщення акцій на біржі) Saudi Aramco було прийнято 3 листопада.

Процедура розпочнеться 18 листопада, після чого 5 грудня буде оголошена ціна одного паперу при розміщенні, а 11 грудня почнуться торги.

Для розміщення була обрана саудівська біржа Tadawul. Раніше повідомлялося, що в подальшому може пройти додатковий лістинг акцій, в ході якого вони будуть розміщені на закордонних майданчиках - в цьому випадку мова може йти про додаткові три відсотки паперів.

Вперше про плани провести IPO своєї головної компанії влада країни заявила в 2016 році. Однак з тих пір процедура неодноразово відкладалася і переносилася. Очікується, що угода стане найбільшою в історії, оскільки раніше вся Saudi Aramco була попередньо оцінена в два трильйони доларів.