Створений перший український гаманець для криптовалюти

Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів

Українська компанія Hideez Group представила перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet. Презентація відбулась 15 лютого в рамках Blockchain Hub у Києві. Про це пише AIN.ua. За словами гендиректора Hideez Group Олега Науменка, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюти і блокчейну в



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Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів

Українська компанія Hideez Group представила перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet. Презентація відбулась 15 лютого в рамках Blockchain Hub у Києві.

Про це пише AIN.ua.

За словами гендиректора Hideez Group Олега Науменка, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюти і блокчейну в цілому. Він створюється на базі вже розробленого пристрою — «розумного» брелка» Hideez Key.

Hideez Wallet відрізнятиметься від існуючих аналогів тим, що це бездротовий пристрій, котрий може працювати за підтримки смартфона та десктопа.

Для підписання транзакцій в ньому працює технологія Invisible Pin — це комбінація коротких і довгих натискань кнопки на пристрої.

«Її неможливо підглянути і перехопити, як, наприклад, паролі або стандартні PIN-коди», — повідомив Науменко.

Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів. Масове виробництво заплановане на кінець другого кварталу 2018 року.

В Україні біржа криптовалют Kuna вже починає продаж пристроїв компанії для авторизації своїх користувачів.