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    Економіка та фінанси

    Створений перший український гаманець для криптовалюти

    Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів
    Українська компанія Hideez Group представила перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet. Презентація відбулась 15 лютого в рамках Blockchain Hub у Києві. Про це пише AIN.ua. За словами гендиректора Hideez Group Олега Науменка, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюти і блокчейну в
    • Сьогодні, 06:54
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    Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів

    Українська компанія Hideez Group представила перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet. Презентація відбулась 15 лютого в рамках Blockchain Hub у Києві.

    Про це пише AIN.ua.

    За словами гендиректора Hideez Group Олега Науменка, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюти і блокчейну в цілому. Він створюється на базі вже розробленого пристрою — «розумного» брелка» Hideez Key.

    Hideez Wallet відрізнятиметься від існуючих аналогів тим, що це бездротовий пристрій, котрий може працювати за підтримки смартфона та десктопа.

    Для підписання транзакцій в ньому працює технологія Invisible Pin — це комбінація коротких і довгих натискань кнопки на пристрої.

    «Її неможливо підглянути і перехопити, як, наприклад, паролі або стандартні PIN-коди», — повідомив Науменко.

    Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів. Масове виробництво заплановане на кінець другого кварталу 2018 року.

    В Україні біржа криптовалют Kuna вже починає продаж пристроїв компанії для авторизації своїх користувачів.

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