Створений перший український гаманець для криптовалюти
- Сьогодні, 06:54
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Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів
Українська компанія Hideez Group представила перший український гаманець для криптовалюти Hideez Wallet. Презентація відбулась 15 лютого в рамках Blockchain Hub у Києві.
Про це пише AIN.ua.
За словами гендиректора Hideez Group Олега Науменка, це буде повністю окремий продукт з функціями гаманця для криптовалюти і блокчейну в цілому. Він створюється на базі вже розробленого пристрою — «розумного» брелка» Hideez Key.
Hideez Wallet відрізнятиметься від існуючих аналогів тим, що це бездротовий пристрій, котрий може працювати за підтримки смартфона та десктопа.
Для підписання транзакцій в ньому працює технологія Invisible Pin — це комбінація коротких і довгих натискань кнопки на пристрої.
«Її неможливо підглянути і перехопити, як, наприклад, паролі або стандартні PIN-коди», — повідомив Науменко.
Компанія вже виробила першу партію пристроїв для тестів. Масове виробництво заплановане на кінець другого кварталу 2018 року.
В Україні біржа криптовалют Kuna вже починає продаж пристроїв компанії для авторизації своїх користувачів.