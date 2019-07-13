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    Економіка та фінанси

    Суд конфіскував 140 тис. грн незаконного внеску до виборчого фонду Гриценка

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    Екскандидат в президенти&nbsp; України Анатолій Гриценко - Суд конфіскував 140 тис. грн незаконного внеску до виборчого фонду Гриценка
    Екскандидат в президенти  України Анатолій Гриценко
    Фото: Главком

    У внескодавця виявили наявність податкового боргу на момент здійснення внеску

    Обухівський районний суд Київської області ухвалив рішення про конфіскацію незаконного внеску до виборчого фонду кандидата в президенти Анатолія Гриценка.

    Сума конфіскації становить понад 140 тисяч гривень, повідомляє пресслужба  Національного агентства з питань запобігання корупції.

    «Обухівський районний суд Київської області, розглянувши матеріали, що надійшли від НАЗК щодо притягнення до відповідальності фізичної особи-внескодавця, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 140 500,00 грн», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, НАЗК зафіксувало вчинення адміністративного правопорушення за результатами фінансового звіту виборчого фонду кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка - у внескодавця виявили наявність податкового боргу на момент здійснення внеску.

    До слова, раніше НАЗК знайшло порушення у фінансових звітах 18 партій.

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