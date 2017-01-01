Суд відклав на вісім років повернення Приватбанку 4,55 млрд грн кредиту

Суд визнав недійсною додаткову угоду ТОВ «Пром Гарант Плюс» з Приватбанком

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Пром Гарант Плюс» і визнав недійсною додаткову угоду з Приватбанком, де строком повернення кредиту в сумі 4,55 млрд гривень вказувалося 15 жовтня 2017 року з можливістю продовження. Про це йдеться в рішенні суду, повідомляється в судовому реєстрі. На розгляд Господарського суду міста



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Суд визнав недійсною додаткову угоду ТОВ «Пром Гарант Плюс» з Приватбанком

Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Пром Гарант Плюс» і визнав недійсною додаткову угоду з Приватбанком, де строком повернення кредиту в сумі 4,55 млрд гривень вказувалося 15 жовтня 2017 року з можливістю продовження.

Про це йдеться в рішенні суду, повідомляється в судовому реєстрі.

На розгляд Господарського суду міста Києва були передані позовні вимоги «Пром Гарант Плюс» до Приватбанку про визнання недійсною додаткової угоди. Рішеннями загальних зборів учасників ТОВ «Пром Гарант Плюс», оформленими протоколом №20/10-2016 від 20 жовтня 2016, було вирішено для забезпечення діяльності Товариства укласти кредитний договір на суму 4 550 000 000,00 грн, у зв'язку з чим надано директору товариства повноваження на підписання відповідного договору.

25 жовтня 2016 року шляхом використання електронного цифрового підпису (печатки) між Приватбанком і «Пром Гарант Плюс» був укладений кредитний договір №4П16095Г, відповідно до якого було визначено, що банк за наявності вільних коштів зобов'язується надати позичальнику кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 4,55 млрд на фінансування поточної діяльності в обмін на зобов'язання позичальника щодо повернення кредиту, сплати відсотків, винагороди, у визначені цим договором терміни. Термін повернення кредиту - 15 жовтня 2025 року.

Банк звернувся до позичальника з письмовим повідомленням, відповідного до якого вказував на те, що згідно з договором термін повернення кредиту становить 15 жовтня 2017 року, а сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щоквартально (в листопаді, лютому, травні, серпні) в період з 25 числа місяця по останній день місяця, однак, у зв'язку із невиконанням позичальником зобов'язання щодо своєчасної сплати відсотків за користування кредитними коштами банком було прийнято рішення про дострокове розірвання Кредитного договору з 25 вересня 2017 року, а тому вказував на обов'язок позичальника погасити заборгованість із повернення тіла кредиту у розмірі 4 524 205 486,50 грн та сплати відсотків у розмірі 353 433 408,72 грн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України на правах акціонера націоналізованого в грудні 2016 року Приватбанку поповнить капітал фінустанови на 16 мільярдів гривень до кінця року.

Джерело: Укрінформ