Цього тижня «Приватбанк» докапіталізують ще на 16 мільярдів

Додаткові кошти у капітал банку будуть внесені в рамках червневого рішення Кабінету міністрів

Міністерство фінансів України на правах акціонера націоналізованого в грудні 2016 року «Приватбанку» поповнить капітал фінустанови на 16 мільярдів гривень до кінця року. Як повідомили в прес-службі «Приватбанку», додаткові кошти у капітал банку будуть внесені в рамках червневого рішення Кабінету міністрів про



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Додаткові кошти у капітал банку будуть внесені в рамках червневого рішення Кабінету міністрів

Міністерство фінансів України на правах акціонера націоналізованого в грудні 2016 року «Приватбанку» поповнить капітал фінустанови на 16 мільярдів гривень до кінця року.

Як повідомили в прес-службі «Приватбанку», додаткові кошти у капітал банку будуть внесені в рамках червневого рішення Кабінету міністрів про докапіталізацію банку на 38,5 мільярда гривень, з яких 22,5 мільярда гривень було внесено в капітал в липні. Також у банку повідомили, що кошти, як і раніше, будуть внесені до капіталу у формі облігацій внутрішньої державної позики.

Довідка. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони за пропозицією НБУ. Для докапіталізації «Приватбанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив в кінці грудня 2016 року, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року. У червні 2017 року Кабмін ухвалив рішення про докапіталізацію банку ще на 38,5 мільярда гривень, при цьому на першому етапі в капітал банку були внесені облігації внутрішньої держпозики на 22,5 мільярда гривень.



Раніше повідомлялося, що наглядова рада Приватбанку погодила укладення контракту з однією з провідних українських компаній, яка є партнером Ротшильд в Україні, для пошуку покупців пакета акцій банку AS PrivatBank (Латвія), а також щодо підготовки і супроводу цієї угоди.

Джерело: УНІАН