«Сумигаз» оскаржуватиме в суді рішення про накладання штрафу



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Компанія наголошує: рішення про штраф суперечить нормам законодавства України

ПАТ «Сумигаз» не погоджується зі штрафами за приведення обсягів газу до стандартних умов і буде оскаржувати його в суді як таке, що суперечить нормам законодавства України.

Приведення обсягів газу до стандартних умов для всіх споживачів передбачено Законом України «Про ринок газу», Кодексом ГРС та умовами типового договору на розподіл, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015р.

Так, в п. 5.3 розділу V типового договору між ПАТ «Сумигаз» та споживачами – мешканцями Сумської області чітко зазначається, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов.

«Облік природного газу для промислових споживачів, бюджетних організацій, опалювальних котелень, побутових споживачів – населення, згідно з чинним законодавством, повинен здійснюватися з приведенням використаних обсягів до стандартних умов. ПАТ «Сумигаз» не має підстав порушувати Закон України та умови договору між компанією та споживачами», - зазначила фінансовий директор ПАТ «Сумигаз» Світлана Рибальченко.

У главі 4 розділу IX Кодексу ГРМ зазначається, що визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу, з урахуванням вимог цього Кодексу та договору. Вимогами розділу IX Кодексу ГРС та розділу V договору зі споживачами передбачено приведення обсягів газу до стандартних умов.

«Крім того, державний монополіст здійснює продаж природного газу для потреб населення, тобто є оптовим постачальником палива. Він передає в газорозподільні мережі ПАТ «Сумигаз» обсяги газу для побутових споживачів, приведені до стандартних умов», - пояснили у компанії.