Суркіси домоглися арешту рахунків Приватбанку

Суд відмовив банку у задоволенні позову щодо арешту рахунків

Виконавча служба заарештувала рахунки Приватбанку за позовом сім'ї Суркісів. Банк оскаржив в Окружному адмінсуді Києва арешт рахунків, однак 18 грудня суд у задоволенні позову відмовив. Рішення від 18 грудня є в Єдиному реєстрі судових рішень. У своєму позові Приватбанк просив суд визнати протиправними дії держвиконавця про



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Суд відмовив банку у задоволенні позову щодо арешту рахунків

Виконавча служба заарештувала рахунки Приватбанку за позовом сім'ї Суркісів.

Банк оскаржив в Окружному адмінсуді Києва арешт рахунків, однак 18 грудня суд у задоволенні позову відмовив. Рішення від 18 грудня є в Єдиному реєстрі судових рішень.

У своєму позові Приватбанк просив суд визнати протиправними дії держвиконавця про винесення кількох постанов від 29 листопада про накладення арешту на майно банку. Приватбанк також просив суд зняти арешт з рахунків у таких фінустановах: НБУ, Укрексімбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Сітібанк, банк «Південний», А-банк, Марфін Банк, Комерційний інвестиційний банк, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, Асвіо банк.

Як повідомлялося, Національному банку України не вдається довести законність схеми, за якою був націоналізований та докапіталізований найбільший в країні банк - «Приватбанк». Днями він програв касаційну справу проти родини бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів, яких Нацбанк раніше визнав пов'язаними із банком особами. Їхні гроші держава конвертувала в капітал «Приватбанку». Але Суркіси оскаржили це рішення, і Вищій адміністративний суд України зобов'язав банк повернути бізнесменам кошти в розмірі один мільярд гривень.

Ігор Суркіс мав у Приватбанку рахунок на 151 млн гривень, Поліна Ковалик - 514,1 млн гривень, Григорій Суркіс - 163,1 млн гривень, Марина Суркіс - 174,5 млн гривень, Рахміль Суркіс - 44,8 млн гривень. Ці кошти в грудні 2016 року під час процедури bail-in були конвертовані в капітал Приватбанку як кошти пов'язаних осіб.

Нагадаємо, Міністерство фінансів поповнив капітал Приватбанку на 16 мільярдів гривень.

Джерело: LB.ua